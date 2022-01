America Latina: rapporto Cepal, 86 milioni di persone nella povertà estrema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica dell'America Latina nel 2021 (+6,2 per cento) non è stata sufficiente a mitigare gli effetti collaterali della pandemia in termini sociali ed occupazionali e la povertà estrema si stima che abbia raggiunto 86 milioni di persone, cifra pari al 13,8 per cento della popolazione della regione. Ad affermarlo è il segretario generale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), Alicia Barcena, durante la presentazione del rapporto "Panorama sociale dell'America Latina, 2021", tenuta giovedì 27 in modalità virtuale. Secondo la Cepal quindi, nell'anno appena trascorso cinque milioni di abitanti della regione sono passati ad una situazione di povertà estrema, ciò che rappresenta, afferma Barcena, "un passo indietro di 27 anni". (segue) (Abu)