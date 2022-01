Ucraina: fonti stampa, Biden ha detto a Zelensky che la Russia potrebbe “saccheggiare Kiev”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe detto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky che le forze russe potrebbero presto “saccheggiare Kiev” e che l'invasione russa è ormai "praticamente certa". E’ quanto riferito da un funzionario ucraino al corrispondente dell’emittente “Cnn” Matthew Chance, le cui dichiarazioni sono state rilanciate su Twitter dal collega Alexander Marquardt, anch’egli giornalista dell’emittente statunitense. L’inquilino della Casa Bianca avrebbe suggerito al presidente ucraino di prepararsi "all'impatto". Biden sarebbe persino stato invitato da Zelensky a mantenere la calma e ad abbassare i toni, dal momento che la situazione non desta questo livello di preoccupazione dal punto di vista di Kiev. La nota ufficiale diramata dalla Casa Bianca dopo il colloquio telefonico tra i due leader non menziona l’episodio e lascia intendere, al contrario, che Biden sia molto fiducioso circa una risoluzione della crisi con gli strumenti della diplomazia. Gli Stati Uniti, in coordinamento con alleati e partner, sono pronti a rispondere in maniera decisa qualora la Russia decida di invadere ulteriormente il territorio ucraino, ha detto il presidente Usa all'omologo ucraino. L’inquilino della Casa Bianca, spiega il relativo comunicato ufficiale, ha anche "sottolineato l'impegno degli Stati Uniti per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", precisando che "gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre mezzo miliardo di dollari in sviluppo e assistenza umanitaria nell'ultimo anno". Il comunicato prosegue evidenziando che è allo studio "un ulteriore sostegno macroeconomico per aiutare l'economia ucraina in mezzo alle pressioni derivanti dal rafforzamento militare della Russia". Biden ha inoltre rimarcato che, nonostante la partenza dei familiari del personale dell'ambasciata, la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti a Kiev “rimane aperta e pienamente operativa". Le parti hanno quindi discusso "gli sforzi diplomatici coordinati sulla sicurezza europea”, rimarcando il principio secondo il quale “nessuna decisione sull'Ucraina va presa senza l'Ucraina". L'inquilino della Casa Bianca ha quindi "espresso il sostegno degli Usa agli sforzi di risoluzione del conflitto nel formato Normandia, dicendo di sperare che il nuovo impegno delle parti a rispettare il cessate il fuoco pattuito a luglio 2020 contribuirà a ridurre le tensioni e a far avanzare l'attuazione degli accordi di Minsk".(Nys)