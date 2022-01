© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperà al "Cammino della memoria", iniziativa organizzata dal XII Municipio in occasione della Giornata della Memoria. Il cammino coinvolgerà associazioni e scuole del territorio e attraverserà tutti i quadranti del Municipio in un susseguirsi di tappe e interventi. Appuntamento a Ponte Sublicio (Lato Piazza di Porta Portese). (ore 13:30). Nel pomeriggio, il sindaco Gualtieri sarà poi impegnato in una serie di eventi nel Municipio XII. Alle ore 15.30 il Sindaco sarà a Forte Bravetta (via del Forte Bravetta – Via di Bravetta 740). Alle 16.15 visiterà l'area dell'ex Residence Bravetta (via di Bravetta 415). Alle 16.55 visiterà il plesso Scuola elementare Buon Pastore - IC Puglisi (via di Bravetta 336). Alle 17.30 il Sindaco incontrerà associazioni e comitati di quartiere in Piazza dei Visconti. Alle 18.00 il Sindaco sarà al Parco di via Mario de Renzi, dove incontrerà le realtà di quartiere interessate alla sua riqualificazione. Alle ore 18.30 il sindaco visiterà la Biblioteca della Longhena (via Baldassarre Longhena 98).VARIE- Congresso Fist-Cisl Lazio: "Focus sul lavoratori somministrati, autonomi e atipici".Roma, Carpegna Palace Hotel via Aurelia 481 (ore 8:30) (Rer)