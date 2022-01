© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nome del prossimo presidente della Repubblica dovrà essere frutto di un percorso di condivisione e non di uno schema in cui una parte ha il diritto di avanzare proposte e l’altra di dire sì o no”. E’ quanto precisano fonti del Nazareno. “Tutte le proposte che dovessero emergere da uno schema del genere sarebbero per noi inaccettabili”, precisano le stesse fonti.(Rin)