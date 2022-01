Ucraina: vicesegretario di Stato Usa Sherman a colloquio con funzionari Osce, Nato e Seae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto colloqui con il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, il segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Helga Schmid, il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Stefano Sannino, e il ministro degli Esteri polacco Paweł Jablonski. Lo rende noto il dipartimento di Stato. I partecipanti hanno discusso delle risposte scritte fornite dagli Stati Uniti e dalla Nato alla Russia circa le tensioni in Europa orientale, del continuo impegno dell'Osce e dell'Ue per la diplomazia. Le parti hanno convenuto sull'importanza di un continuo e stretto coordinamento di fronte al rafforzamento militare della Russia ai confini dell'Ucraina.(Nys)