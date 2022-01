Brasile-Italia: conclusa la visita dell'ambasciatore Azzarello nello stato di Paranà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha poi sottolineato le potenzialità della collaborazione con la Leonardo SpA nei settori civili e della sicurezza, anche sotto il profilo tecnologico, nonchè in quello di ultima generazione delle "strade intelligenti". Il governatore ha auspicato, da parte della Leonardo, la presentazione di un workshop, cui seguirebbe un gruppo di lavoro specifico. Ha altresì confermato la disponibilità a creare condizioni favorevoli all'attrazione di nuove imprese italiane sul territorio, in una cornice giuridica appropriata. (segue) (Com)