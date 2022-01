Brasile-Italia: conclusa la visita dell'ambasciatore Azzarello nello stato di Paranà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha quindi fatto visita al sindaco di Curitiba, Rafael Greca, città dove circa il quaranta per cento degli abitanti vanta una discendenza italiana, compreso il Sindaco. Il municipio ha chiesto alla Leonardo Brasile di sviluppare e proporre soluzioni migliorative al modello integrato già esistente di "città intelligente" per Curitiba, sia nel campo della prevenzione sia in quello della gestione di eventuali emergenze di varia natura, oltre a quello della sicurezza. L'ambasciatore ha informato il sindaco che la regione Emilia Romagna a breve risponderà alla richiesta di avvio di una collaborazione in materia di filiera agroalimentare e mercati e formazione professionale. (segue) (Com)