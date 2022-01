Quirinale: Tajani incontra Draghi, per FI premier deve restare al suo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha incontrato a palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Un colloquio cordiale", lo definiscono in questo modo ambienti azzurri, secondo cui "la linea di Silvio Berlusconi e di FI non cambia", per cui il premier deve restare al suo posto. (Rin)