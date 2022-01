Difesa: Marina e Aeronautica conducono attività di integrazione interforze e multidominio con F-35B (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzata e coordinata dal Comando della squadra aerea, l’esercitazione è servita ad aumentare il livello di cooperazione tra Marina e Aeronautica sfruttando le caratteristiche Stovl del velivolo attraverso il rifornimento hot-pit su piste remote e l’addestramento ad operazioni di difesa aerea del Gruppo navale. L’attività è servita anche a identificare le sinergie nell’utilizzo di un sistema d’arma che, benché con missioni d’istituto diverse presenta le medesime caratteristiche di range e armamento e può operare indistintamente da navi della Nato e/o da piste austere (presenti nel mondo con un numero 20 volte maggiore rispetto a quelle tradizionali). Come sottolineato in una nota dello Stato maggiore della Difesa, dopo la piena sinergia evidenziata nell’attività congiunta svolta con la portaerei Cavour e la Hms Queen Elizabeth nello sviluppo della capacità nazionale di proiezione dal mare, l’evento di Pantelleria dimostra come le caratteristiche Stovl del sistema d’arma F-35B possano ampliare in maniera sensibile le possibilità della Difesa di proiettare potere aerospaziale per operare anche da terra in modo ancor più capillare e in profondità in tutte le possibili aree di interesse. (Res)