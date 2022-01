Quirinale: Castelli, Frattini? Se spacchiamo maggioranza salta tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è cresciuta costantemente nel corso degli anni per arrivare oggi ad occuparsi dei temi principali politici ed economici della politica interna ed estera" Franco Frattini

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

21 luglio 2021

- “Usare il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, una carica istituzionale così autorevole, per spaccare la maggioranza di governo è un segno evidente che non c'è la volontà di trovare una soluzione per il Colle. Non possiamo spaccare la coalizione con il centrosinistra, salterebbe anche il governo”. Lo riferisce Laura Castelli, viceministro M5s al ministero dell'Economia. (Rin)