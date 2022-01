© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun commento, solo il silenzio stampa. Questa la posizione del Quirinale nelle ore in cui si vota per il prossimo presidente della Repubblica. Da alcune settimane, come oggi, il Presidente Mattarella si sta astenendo da ogni commento sull’elezione del suo successore e non sta avendo contatti di nessun tipo con nessuno. (Rin)