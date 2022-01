Covid: Ue, Facebook ha rimosso rete no-vax V-V in Francia e Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter riferisce sugli aggiornamenti del design delle etichette applicate ai tweet fuorvianti relativi al Covid-19 e ai vaccini, per renderli più facili da individuare. Secondo una ricerca di Twitter, più persone hanno cliccato le nuove etichette e meno persone hanno retwittato o apprezzato i tweet potenzialmente ingannevoli con queste etichette. Inoltre, Twitter ha attuato prompt dedicati contenenti informazioni affidabili sui vaccini in Danimarca, Spagna, Irlanda, Italia e Belgio a novembre e dicembre. Microsoft riferisce di aver permesso alcune pubblicità sul vaccino dalle autorità pubbliche, che hanno generato 733.487 impressioni aggregate e 72.307 clic nell'Ue tra novembre e dicembre. Facebook ha riferito di aver rimosso una rete gestita da un movimento anti-vax chiamato V_V in Francia e in Italia che era responsabile dell'organizzazione di molestie di massa contro professionisti medici, giornalisti e funzionari eletti. (segue) (Beb)