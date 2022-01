Covid: Ue, Facebook ha rimosso rete no-vax V-V in Francia e Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti forniscono ulteriori informazioni che illustrano le azioni intraprese per combattere la disinformazione legata al Covid-19 e l'impatto di queste azioni attraverso novembre e dicembre 2021. TikTok riferisce che anche il numero di video taggati con il tag Covid-19 è aumentato in tutta Europa, raggiungendo 15.024 video taggati a novembre e 28.421 a dicembre, dai 9.948 di ottobre. Twitter riferisce che a seguito di violazioni della politica sulle informazioni fuorvianti sul Covid-19, a novembre ha sospeso 431 account e rimosso 4.129 contenuti, mentre a dicembre ha sospeso 666 account e rimosso 4.559 contenuti a livello globale. Google riferisce che tra novembre e dicembre i fact check pubblicati dalle organizzazioni di fact checking dell'Ue sono apparsi in Google Search in media più di 6 milioni di volte alla settimana, per un totale di 55 milioni di impressioni. Microsoft riferisce che il numero di visualizzazioni dell'esperienza Bing Covid-19 in Europa in novembre è aumentato a 2.977.228, mentre in dicembre è sceso a 1.826.182. Questa tendenza è stata particolarmente evidente in Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi e Romania. Facebook riferisce che durante il mese di novembre 110 mila pezzi di contenuto sono stati rimossi su Facebook e Instagram nell'Ue per aver violato le politiche di disinformazione sul Covid-19 e i vaccini. Durante il mese di dicembre, ha rimosso 109 mila pezzi nell'Ue. (Beb)