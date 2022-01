Vaticano: nella Giornata della Memoria il Papa riceve Edith Bruck a Santa Marta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, Giornata della Memoria, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto una lunga e affettuosa conversazione, di circa un'ora, con la signora Edith Bruck, a poco meno di un anno dalla sua visita nell'abitazione della scrittrice a Roma. Lo rende noto la sala stampa vaticana. "In particolare entrambi hanno sottolineato il valore inestimabile della trasmissione ai più giovani della memoria del passato - si legge nella nota - anche nei suoi aspetti più dolorosi, per non ricadere nelle stesse tragedie". (Civ)