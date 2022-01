Brasile-Italia: conclusa la visita dell'ambasciatore Azzarello nello stato di Paranà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, è stato in visita ufficiale nella capitale dello Stato brasiliano di Paranà, Curitiba tra il 23 e il 25 gennaio. Nel corso del tour, riferisce in una nota l'ambasciata d'Italia in Brasile, il diplomatico è stato accompagnato dal console generale Salvatore Di Venezia, dal presidente di Leonardo Spa in Brasile, Francesco Moliterni, e dal colonnello della Guardia di Finanza, Francesco Fallica. Azzarello ha incontrato le autorità locali, il neo-eletto Comitato degli Italiani all'Estero – Com.It.Es. e la grande comunità italiana. L'ambasciatore ha inoltre visitato la nuova sede del consolato generale, in fase di ristrutturazione, il museo Niemayer, che dal 10 febbraio ospiterà una mostra sulle opere di Leonardo da Vinci, e il quartier generale della quinta divisione dell'esercito brasiliano (con competenza per gli stati di Paraná e Santa Catarina). E´ stato infine ricevuto nella sede del Tribunale di giustizia del Paranà dal presidente, José Laurindo. (segue) (Com)