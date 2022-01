Brasile-Italia: conclusa la visita dell'ambasciatore Azzarello nello stato di Paranà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare Azzarello ha visitato, il 24 mattina, i locali della nuova sede del consolato generale, trovandola moderna e funzionale. I lavori di adattamento della struttura dovrebbero terminare entro giugno prossimo. A seguire, dopo un colloquio con il presidente della Camera di commercio italiana, Francesco Pallaro, il diplomatico ha incontrato il presidente e i consiglieri del Com.It.Es, che gli hanno esposto, in un clima cordiale e costruttivo, il programma di lavoro per i prossimi anni. Nell'occasione il console generale Di Venezia ha illustrato le innovazioni in essere in materia consolare, accolte con soddisfazione da tutti i consiglieri. (segue) (Com)