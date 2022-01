Brasile-Italia: conclusa la visita dell'ambasciatore Azzarello nello stato di Paranà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha voluto dare, insieme ai membri della sua nutrita delegazione, un taglio economico-industriale all'incontro, grazie anche alla presenza di diverse società italiane nel Paranà, impegnate fra l'altro nei settori agro-alimentare e della tecnologia e meccanica di precisione. Nella presentazione dei punti di forza e dei primati statali, tra cui quelli ambientali, in campo economico, il governatore ha illustrato le potenzialità e i progetti di investimento in diversi settori, incluse importanti concessioni stradali che andranno a gara nel 2022, nonché l'ambizioso progetto di costruzione della nuova ferrovia "Ferroeste" che collegherà tre stati con il porto di Paranaguà. (segue) (Com)