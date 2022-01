Brasile-Italia: conclusa la visita dell'ambasciatore Azzarello nello stato di Paranà (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla segretaria dell'Educazione del municipio, presente all'incontro, l'ambasciatore ha manifestato l'interesse ad estendere ad altre scuole elementari l'insegnamento della lingua italiana, anche attraverso un accordo specifico con il municipio e il dipartimento di italiano dell'Università federale del Paranà (Ufpr). L'ambasciatore ha consegnato l'onorificenza della Stella d'Italia alla moglie del Sindaco, Margarita Sansone, per l'infaticabile impegno dalla stessa in ambito sociale. Nel corso della visita al museo Oscar Niemayer di Curitiba, l'ambasciatore e il console generale hanno incontrato la direttrice, Juliana Vosnika, in vista del possibile comune interesse ad allestire, oltre alla mostra su Leonardo da Vinci, quella su Raffaello Sanzio, già ospitata a San Paolo e Belo Horizonte. (segue) (Com)