Brasile: Bolsonaro approva aumento salario degli insegnanti pubblici

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato di aver disposto l'aumento del salario degli insegnanti pubblici. "Siamo lieti di annunciare per gli insegnanti dell'educazione di base un riadeguamento dei salari del 33,24 per cento. Questo è il più grande aumento mai concesso dal governo federale, dall'approvazione della legge sulla didattica", ha affermato il capo dello Stato in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. Gli aumenti entreranno in vigore a maggio. Grazie all'aumento, lo stipendio minimo per gli insegnanti passerà da 2.886 (470 euro) a 3.845 (626). L'incremento tiene conto della variazione dell'inflazione negli ultimi due anni, come previsto dalla legge sulla didattica. Secondo il presidente, beneficeranno degli aumenti oltre 1,7 milioni di insegnanti di stati e municipi. Il costo per il governo federale si aggira quest'anno intorno ai 3,8 miliardi di real (619 milioni di euro) mentre per gli stati e i municipi l'aumento costerà circa 30 miliardi di (4,8 miliardi di euro). (Brb)