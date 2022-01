Usa: Corte suprema, Biden promette nomina giudice donna di colore entro fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso di nominare una donna di colore come giudice della Corte suprema entro la fine di febbraio. Lo ha promesso durante un evento alla Casa Bianca durante il quale il giudice progressista Stephen Breyer, 83 anni, ha annunciato ufficialmente l'intenzione di ritirarsi alla fine del suo attuale mandato. "Sono qui oggi per esprimere la gratitudine della nostra nazione nei confronti del giudice Breyer per la sua notevole carriera nel servizio pubblico e per il suo lungimirante impegno a fare in modo che le leggi del nostro Paese funzionino per il popolo", ha detto Biden riferendosi al giudice uscente, nominato nel 1994 dall'allora presidente democratico Bill Clinton. L'attuale inquilino della Casa Bianca aveva già promesso durante la campagna elettorale del 2020 che avrebbe scelto una donna di colore per la Corte suprema non appena possibile. "Selezionerò una personalità all'altezza dell'eredità di eccellenza e del decoro del giudice Breyer", ha affermato Biden. (Nys)