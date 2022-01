© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato domani alle 10:15 la conferenza congiunta dei capigruppo di Montecitorio e palazzo Madama che si svolgerà in sala della Regina, alla Camera. Probabile che all'ordine del giorno ci sia la richiesta avanzata da diverse forze politiche di svolgere due votazioni al giorno, e non più una come previsto finora, per l'elezione del capo dello Stato. (Rin)