Difesa: Marina e Aeronautica conducono attività di integrazione interforze e multidominio con F-35B

- Incrementare la capacità spedizione (expeditionary) da terra attraverso l’utilizzo di una base “austera” non idonea alle operazioni di volo di velivoli a decollo convenzionale e far interagire degli assetti F-35B della Marina militare e dell’Aeronautica nel processo di sviluppo di capacità interforze. Questo l’obiettivo dell’esercitazione interforze che si è svolta oggi presso il Distaccamento aeroportuale di Pantelleria, che ha visto l’interazione degli assetti F-35B della Marina militare e dell’Aeronautica. L'esercitazione ha sancito un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione di velivoli multiruolo di quinta generazione, avviato con l'esercitazione internazionale dello scorso novembre 2021 che ha visto impegnata la portaerei Cavour della Marina Militare e F-35B della Marina e dell’Aeronautica unitamente alla portaerei britannica Queen Elizabeth. All'attività addestrativa di oggi hanno preso parte il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, e il capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino. (segue) (Res)