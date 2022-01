Difesa: Marina e Aeronautica conducono attività di integrazione interforze e multidominio con F-35B (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, Cavo Dragone, si è detto particolarmente soddisfatto e ha evidenziato che “l’obiettivo è quello di raggiungere una capacità expeditionary tanto da terra che da bordo delle unità navali impiegando in maniera integrata e sinergica gli assetti F-35 B della Marina e dell'Aeronautica, nel rispetto delle prerogative dei capi di forza armata”. Come affermato dall’ammiraglio Cavo Dragone “ci saranno sinergie sempre più proficue che consentiranno un impiego unitario della capacità Stovl (Short Takeoff and Vertical Landing) cioè, a seconda del dominio di riferimento, gli F-35B potranno essere ceduti sotto il controllo operativo dell'una o dell'altra Forza armata, rispondendo sempre al capo di Stato maggiore della Difesa per tramite del Comando operativo di vertice interforze (Covi)”. (segue) (Res)