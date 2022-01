Difesa: Marina e Aeronautica conducono attività di integrazione interforze e multidominio con F-35B (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ai giornalisti a margine dell’attività addestrativa, l’ammiraglio Cavo Dragone ha voluto sottolineare che il processo di integrazione degli F-35B di Marina militare e di Aeronautica "è una delle priorità” dello Stato maggiore della Difesa. "È un processo che seguo personalmente e su cui mi sono impegnato con il ministro della Difesa (Lorenzo Guerini)", ha affermato l'ammiraglio. "Scegliere di percorrere a marce forzate questa nuova via che abbiamo individuato è qualcosa che a me sta particolarmente a cuore", ha aggiunto. Come sottolineato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, "vanno uniti i numeri per lavorare in sintonia per raggiungere i due impieghi peculiari dell'F-35B" che possono avvenire o da basi a terra poco preparate o a bordo di portaerei. "Si lavorerà fianco a fianco per raggiungere una capacità expeditionary che si può svolgere sia da terra che da bordo e per salvaguardare le peculiarità delle due Forze armate", ha affermato l'ammiraglio. (segue) (Res)