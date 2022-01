Difesa: Marina e Aeronautica conducono attività di integrazione interforze e multidominio con F-35B (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in merito al programma di consegne degli F-35, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica ha osservato che la componente A serve per ripianare la fuoriuscita dei velivoli Amx, la cui capacità operativa è terminata, e successivamente dei Panavia Tornado (il cui fase out avverrà nel 2027). In merito alla componente B dell’F35, con capacità di decollo corto ed atterraggio verticale (Short Take-Off and Vertical Landing, Stovl), Goretti ha sottolineato che essa ha la possibilità “di poter fare sinergia con la componente aeronavale per le esigenze di entrambi in funzione del tipo di impegno che verrà richiesto”. Da parte sua, l’ammiraglio Credendino ha osservato che l’obiettivo “è quello di avere operativi un gruppo di 30 aerei da offrire alla Difesa” di entrambe le Forze armate. “Stiamo parlando di 30 aerei a decollo verticale pienamente integrati e in grado di lavorare insieme”, ha aggiunto l'ammiraglio Credendino. Il capo di Stato maggiore della Marina ha rivelato inoltre che a maggio, in occasione dell’esercitazione Mare aperto, l’obiettivo sarà quello di avere i velivoli dell'Aeronautica sulla portaerei Cavour “per fare attività congiunta”. (segue) (Res)