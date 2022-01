Difesa: Marina e Aeronautica conducono attività di integrazione interforze e multidominio con F-35B (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’evento odierno, gli assetti F-35B delle due Forze armate, sono atterrati presso il Distaccamento aeroportuale di Pantelleria “expeditionary” sfruttando le caratteristiche Stovl, dove hanno fatto di rifornimento a terra a motori accesi, in gergo tecnico "hot-pit", da un aereo KC-130J della 46ma Brigata aerea di Pisa, attraverso il particolare sistema Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point). Quello di oggi è stato il primo rifornimento di tipo Alarp condotto contemporaneamente da due velivoli. A seguire, basandosi su uno scenario operativo/esercitativo, i due F-35 B e ulteriori due EF2000 hanno condotto operazioni complesse note come Comao, Composite Air Operation. Tra queste quella di Close Air Support (Cas) alle forze di superficie per il tramite di nuclei Jtac (Joint Terminal Attack Controller) a terra, ed interdizione aerea con gestione strategica e tattica effettuata dal velivolo G550 Caew del 14mo Stormo. In aggiunta, ha preso parte all’esercitazione offrendo rifornimento un velivolo KC767A. (segue) (Res)