- Quelli dei no vax sono dei paragoni deliranti che insultano la memoria. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando le iniziative dei movimenti contro i vaccini per la Giornata della memoria. "Quello che stiamo facendo è l'azione giusta. Non bisogna dimenticare la tragedia e coinvolgere il più possibile le persone", ha concluso Lo Russo. (Rpi)