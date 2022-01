Napoli: Santagada, al via il progetto esecutivo per il Parco Ciro Esposito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi ha approvato una deliberazione per il progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione del Parco "Ciro Esposito" a Scampia finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli: "Con l'atto proposto e firmato dall'assessore al Verde Vincenzo Santagada la giunta ha così rimodulato il quadro economico del progetto esecutivo che prevede così 780mila euro per l'importo dei lavori che consentiranno una importante riqualificazione del parco pubblico nell'area Nord della città". Santagada ha affermato: "Un altro passo verso la riqualificazione del verde cittadino in un momento in cui la fruizione degli spazi pubblici conseguente alle misure restrittive imposte dalla pandemia è sempre più crescente. Un grande progetto che offrirà nuove opportunità per il benessere dei nostri cittadini su tutto il territorio comunale". (Ren)