Ucraina: ministro Esteri Ungheria, vogliamo relazioni pragmatiche con la Russia

- Se l’Ucraina continua a discriminare la minoranza magiara, l’eventuale assistenza del governo dell’Ungheria in un conflitto con la Russia sarà limitata. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un’intervista al quotidiano “Magyar Nemzet”. “I magiari in Transcarpazia hanno dovuto sopportare privazioni di diritti, provocazioni e in molti casi anche intimidazioni fisiche. Se gli ucraini non fermano queste politiche, ciò limiterà seriamente la capacità del governo ungherese di fornire qualsiasi tipo di supporto all’Ucraina, anche in caso di conflitto con la Russia”, ha detto il ministro. A proposito del rischio dello scoppio di una guerra, il capo della diplomazia di Budapest ha detto di respingere l’idea di una nuova Guerra fredda e ha fatto appello agli sforzi di tutte le parti a risolvere le tensioni attraverso il dialogo. Quel che è certo, ha detto Szijjarto, è che “nessuno può chiedere” a Budapest di trattenersi dal rafforzare le proprie relazioni bilaterali con la Russia. (segue) (Vap)