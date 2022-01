Sanità: Vincenzi (Pd), insediata commissione per affidamento progettazione Nuovo ospedale Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro passo avanti verso la realizzazione del Nuovo ospedale della Tiburtina. Si è insediata la Commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento della progettazione dell'Ospedale. Sono stati assicurati tempi brevi. Con il lavoro della Asl Roma 5 e di tutti gli attori coinvolti la nuova struttura vedrà presto luce. Grazie a tutti coloro che stanno lavorando per portare a termine questo progetto così importante non solo per il territorio tiburtino, ma per tutta la nostra Regione". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)