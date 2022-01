Covid: il Piemonte resta in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte resta in zona arancione. Ad annunciarlo il pre-report settimanale del ministero della Salute e del Istituto Superiore di Sanità. Nella settimana dal 17 al 23 gennaio è sceso l'Rt, ora sotto quota 1, il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva, ora al 21,8 per cento rispetto al 22,8 della settimana precedente, e il rapporto di incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti. Resta invece stabile al 29 per cento la percentuale di positività dei tamponi. L'unico dato in aumento che pone il Piemonte in zona arancione è quello dell'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari, salito al 31,1 per cento dal 30,3 per cento della scorsa settimana. (segue) (Rpi)