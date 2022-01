Covid: il Piemonte resta in zona arancione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati ospedalieri sono ancora sopra soglia e questo mantiene la nostra Regione in zona arancione, ma registriamo il miglioramento nelle terapie intensive e anche nella situazione epidemiologica generale - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Significa che il virus continua a circolare, ma abbiamo ormai superato il momento di picco e la curva, per la prima volta dall'inizio di questa quarta ondata, è finalmente in discesa. (segue) (Rpi)