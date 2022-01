Quirinale: fonti M5s, Conte preme su acceleratore, determinato e fiducioso su nome condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quanto si apprende da fonti qualificate del Movimento cinque stelle, "cinque lunghe ore. Tanto è passato da quando Giuseppe Conte è stato visto l’ultima volta negli uffici del M5s alla Camera, lasciando poi Montecitorio senza lasciare traccia". Fonti pentastellate vicine all'ex premier affermano che Conte "sta continuando la girandola di incontri, senza per questo doverlo sbandierare ai quattro venti. L’impressione è che il leader pentastellato stia sfruttando ogni minuto per portare a termine la trattativa: l’obiettivo è arrivare ad una soluzione quanto prima". Dallo stato maggiore del Movimento cinque stelle parlano, infine, di "incontri ad alti livelli e su tutti i fronti politici. Conte sta premendo sull’acceleratore, è determinato e fiducioso sul nome condiviso" per la presidenza della Repubblica. (Rin)