Ucraina: si dimette comandante della Guardia nazionale dopo strage a Dnipro (2)

- Un militare della Guardia nazionale ucraina, Artem Ryabchuk, ha aperto il fuoco questa mattina con un fucile d'assalto Kalashnikov contro i suoi colleghi in una fabbrica a Dnipro, uccidendo cinque persone e ferendone altrettante. La tragedia si è verificata alle 3:40 ora locale nell'impianto di costruzione di macchinari aerospaziali Pivdenmash, portando alla morte di quattro militari ed una donna civile. Non si conoscono ancora i moventi del delitto, mentre l'autore del gesto è inizialmente riuscito a fuggire armato di una pistola, per poi venire arrestato. (Rum)