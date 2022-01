Pnrr: Gusmeroli (Lega), tagli a fondi Italia è ipotesi ingiusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Respingiamo con forza l'ipotesi avanzata dalla portavoce della Commissione europea di tagli ai fondi destinati all'Italia, che riteniamo profondamente ingiusta in un momento di emergenza come quello attuale". Lo afferma il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, responsabile unità Fisco del dipartimento Economia del partito e vicepresidente della commissione Finanze della Camera. "Famiglie e imprese italiane stanno vivendo una crisi senza precedenti e dall'Europa possono e devono arrivare sostegni adeguati, non supposizioni ed inutili provocazioni su tagli a fondi europei che sono già destinati al nostro Paese", conclude.(Rin)