Tunisia: Farnesina raccomanda massima cautela a connazionali per contagi Covid e manifestazioni

- Il sito web Viaggiare sicuri della Farnesina ha emesso oggi un nuovo aggiornamento sulla Tunisia, raccomandando ai connazionali presenti di esercitare “la massima cautela”. L’avviso sottolinea un aumento nel numero dei contagi e dei decessi dovuti alla pandemia di Covid in tutti e 24 i governatorati del Paese, “con una conseguente pressione sulle strutture sanitarie pubbliche e private”, si legge sul sito web. “Si ripetono manifestazioni popolari, anche in seguito ai recenti sviluppi di politica interna, che possono dar luogo ad assembramenti e cortei nelle principali città del Paese. Alla luce di quanto precede si raccomanda la massima cautela e si invitano i connazionali ad osservare rigorosamente le misure restrittive in vigore, evitando eventuali assembramenti e rispettando le disposizioni delle autorità locali, attenendosi scrupolosamente all’obbligo dell’uso della mascherina e al rispetto del distanziamento sociale”, aggiunge Viaggiare sicuri. “In aggiunta, si ricorda che la normativa italiana attuale non consente spostamenti per turismo verso la Tunisia”, conclude l’avviso. (Tut)