Giornata Memoria: Autostrade per l'Italia, laboratorio per studenti con il Municipio Roma IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, Autostrade per l’Italia, nell’ambito del più ampio programma di collaborazione con le scuole, ha sostenuto, con il patrocinio del Municipio Roma IV, il laboratorio didattico realizzato con gli studenti di una classe quinta dell’istituto superiore Croce Aleramo “Proiettiamo sui muri la storia delle pietre d’inciampo”, simbolo che rende omaggio alle vittime delle deportazioni e dei campi di sterminio nazisti. Il progetto - si legge in una nota di Autostrade per l'Italia - ideato e coordinato da Serena Cecconi e Lidia Gattini, alla sua seconda edizione nazionale e per la prima volta nella Capitale, racconterà la storia dei deportati interpretrata dagli studenti. I giovani protagonisti hanno partecipato a un laboratorio di ricerca curato da Mandragola editrice Scg, finalizzato alla creazione di un video-documentario per raccontare la storia di Fausto Iannotti, arrestato il 23 ottobre 1943, all’età di 16 anni, a seguito dell’assalto della resistenza romana alla caserma Forte Tiburtina, a Pietralata, e imprigionato nel terzo braccio di Regina Coeli. (segue) (Com)