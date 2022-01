Giornata Memoria: Autostrade per l'Italia, laboratorio per studenti con il Municipio Roma IV (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deportato il 4 gennaio 1944 nel campo di concentramento di Mauthausen e immatricolato con il numero 42118 come prigioniero politico, il successivo 28 gennaio venne trasferito nel sottocampo di Ebensee, dove morì il 30 aprile 1945, a soli 18 anni e a pochissimi giorni dalla liberazione. Nel 2012 gli è stata conferita la Medaglia d'oro alla memoria e il Municipio IV ha dedicato una pietra d’inciampo in via del Peperino. Dalle ore 17:30 alle 21:30, di fronte alla scuola primaria Perlasca, in via Pomona 9, l’intero Municipio ha potuto assistere alla proiezione della storia delle pietre di inciampo alla presenza istituzionale del presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, dell’assessore alla Cultura, Annarita Leobruni, del direttore Human capital organization & Hse di Autostrade per l’Italia, Gian Luca Orefice. (segue) (Com)