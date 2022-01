Giornata Memoria: Autostrade per l'Italia, laboratorio per studenti con il Municipio Roma IV (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’azienda - ricorda il direttore di Human capital organization & Hse, Gian Luca Orefice - è impegnata in un ampio programma di Diversità equità e inclusione sia in ambito professionale ma soprattutto civile nel rispetto assoluto dei diritti umani e dell’inviolabilità della persona. Con questo spirito abbiamo promosso, con il patrocinio del Municipio IV, un laboratorio di ricerca che ha coinvolto ragazzi di un liceo molto vicino alla nostra sede (istituto Croce Aleramo) per ricordare le atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale, nella totale convinzione che il sistema educativo abbia la possibilità di intervenire sui fenomeni ancora troppo presenti a carattere antisemita e che la scuola sia, e continuerà ad esser, l’avamposto di questa battaglia per la civiltà e contro l’ignoranza e l’odio. Per non dimenticare”. (Com)