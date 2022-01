Sicilia: Decaro (Anci), solidarietà a Pogliese per la sospensione da sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, va tutta la mia solidarietà personale e di sindaco per la vicenda che da oltre un anno sta vivendo. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una norma che con la sospensione penalizza il sindaco e la sua città, seppur in assenza di sentenza definitiva". Lo afferma il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. "Nel massimo rispetto delle attività della magistratura, che devono legittimamente fare il loro corso i sindaci chiedono soltanto di poter continuare a fare il proprio lavoro in favore delle comunità che si amministrano, in attesa che le vicende si definiscano nelle aule preposte. Purtroppo non bisogna dimenticare che in una città senza sindaco sono sempre i cittadini a pagarne le conseguenze", conclude. (Com)