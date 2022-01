Frosinone: Comune, domenica ecologica il 30 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su tali strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina area destinata a parcheggio (da cui sarà quindi possibile recarsi presso le varie zone del centro urbano mediante i servizi di trasporto pubblico), come piazza Salvo D'Acquisto, piazza Falcone e Borsellino (antistante la villa comunale), piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura, in via Vado del Tufo). Le domeniche ecologiche prevedono, dunque, il divieto di circolazione nell'area urbana indicata per tutti i veicoli a uso privato, e divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Si ricorda che le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli totalmente elettrici; ibridi con la sola modalità elettrica; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di Polizia locale. In concomitanza della domenica ecologica, si terrà il tour vaccinale organizzato dalla Asl con le forze armate, che farà tappa alla Villa Comunale sempre domenica 30 gennaio dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 17. Il Gruppo comunale di Protezione civile, infine, fornirà supporto di carattere logistico e informativo all'iniziativa. I cittadini potranno raggiungere il parcheggio della Villa comunale transitando sull'ex Monti Lepini o tramite l'accesso su via Tiburtina e da lì raggiungere via Marco Tullio Cicerone. (Com)