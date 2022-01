Afghanistan: governi Usa e Norvegia su colloqui di Oslo, urgente affrontare crisi umanitaria e violazioni diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai colloqui di Oslo sulla situazione in Afghanistan i rappresentanti ed inviati speciali dell'Unione europea, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti si sono detti concordi sull'urgenza di affrontare la crisi umanitaria nel Paese e hanno denunciato le crescenti violazioni dei diritti umani, esortando i talebani ad intervenire a sostegno dei cittadini afghani. Lo dichiarano in una nota comune i governi di Washington e Oslo, commentando così gli incontri tenuti lo scorso 24 gennaio nella capitale norvegese. "I partecipanti hanno riconosciuto le misure adottate per facilitare l'accesso degli operatori umanitari, uomini e donne, esprimendo al contempo preoccupazione per il fatto che sussistono ancora alcuni impedimenti e hanno inoltre ribadito l'importanza di rimuovere rapidamente tutte le restrizioni e gli ostacoli alla consegna degli aiuti umanitari", si legge nel testo, nel quale si osserva che i presenti hanno sottolineato "la forte necessità di un sistema politico inclusivo e rappresentativo per garantire stabilità e un futuro pacifico per l'Afghanistan". (segue) (Res)