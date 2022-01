Afghanistan: governi Usa e Norvegia su colloqui di Oslo, urgente affrontare crisi umanitaria e violazioni diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, i governi partecipanti all'incontro hanno quindi denunciato "l'allarmante aumento delle violazioni dei diritti umani, comprese le detenzioni arbitrarie, le sparizioni forzate, la repressione dei media, le uccisioni extragiudiziali, la tortura e il divieto di istruzione a donne e ragazze, di occupazione e di viaggiare senza scorta maschile". E' stato accolto con favore l'impegno pubblico dei talebani secondo cui da marzo - quando le scuole riapriranno - tutte le donne e le ragazze potranno accedere agli istituti di tutti i livelli (primario, secondario e terziario) ma si è tuttavia sottolineata la necessità di fare preparativi pratici, di bilancio e tecnici per garantire che la promessa diventi realtà. "Abbiamo riaffermato la nostra aspettativa che i talebani mantengano i loro impegni in materia di antiterrorismo e traffico di droga", si legge ancora nel documento. "Abbiamo notato che i nostri governi stanno ampliando le operazioni di soccorso, aiutando a prevenire il crollo dei servizi sociali e sostenendo il rilancio dell'economia afghana. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di aumentare la liquidità in contanti e il sostegno al settore bancario per contribuire a stabilizzare l'economia afgana. I partecipanti hanno ulteriormente sollecitato lo sviluppo di una strategia solida e trasparente per ripristinare la fiducia nel settore finanziario", si legge. (segue) (Res)