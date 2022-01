Afghanistan: governi Usa e Norvegia su colloqui di Oslo, urgente affrontare crisi umanitaria e violazioni diritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti e gli inviati speciali dei governi presenti hanno infine chiarito che i loro incontri con i talebani "non implicavano in alcun modo alcun senso di riconoscimento ufficiale o di legittimazione del governo ad interim annunciato dai talebani nel settembre 2021". La conferenza ha accolto con favore gli aggiornamenti delle donne e degli attori della società civile e dei rappresentanti talebani sullo stato delle loro conversazioni del 23 gennaio e ha espresso aspettative che i talebani daranno seguito alle preoccupazioni espresse dagli altri afgani. I partecipanti hanno anche sottolineato che la fonte della legittimità interna per qualsiasi futuro governo dell'Afghanistan sarà lo stesso popolo afghano, ringraziando infine il governo norvegese per aver ospitato i colloqui. (Res)