Energia: Svezia, governo approva progetto per deposito finale combustibile nucleare

- Il governo della Svezia ha approvato il progetto per costruire un deposito definitivo per il combustibile nucleare esaurito. L'infrastruttura dovrebbe venire realizzata a Forsmark, nella contea di Uppsala, dove già esiste una centrale nucleare. "Con la decisione odierna, insieme alla Finlandia, saremo leader mondiali nel settore", ha affermato la ministra del Clima e dell'Ambiente Annika Strandhall. Dopo un lungo processo, potrà diventare dunque realtà il progetto lanciato dall'autorità di gestione del combustibile nucleare svedese (Skb), che intende realizzare un deposito finale a 500 metri nella roccia a Forsmark. L'Skb ha anche richiesto la costruzione di un impianto di incapsulamento a Oskarshamn dove 12 mila tonnellate di scorie radioattive saranno incapsulate in seimila contenitori di rame prima di essere trasportate a Forsmark. La decisione dell'esecutivo, come spiegato da Strandhall, "è il risultato di oltre 40 anni di ricerca e sviluppo di un metodo che sarà sicuro per un periodo di tempo fino a 100 mila anni". "È un passo importante per garantire la fornitura di elettricità svedese, proteggere l'economia nazionale e posti di lavoro a lungo termine", ha affermato ancora la ministra. (Sts)