Honduras: ministro Esteri Messico, rinnovamento politico molto significativo per noi

- Il rinnovamento politico che vive l’Honduras, con l’arrivo alla presidenza di Xiomara Castro, è “molto significativo” per il Messico. Lo ha detto il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, in un breve video pubblicato sui suoi canali social mentre si dirige alla cerimonia di insediamento di Castro, che si tiene oggi. “Questo rinnovamento in Honduras mi sembra sia molto significativo per il Messico. È un Paese con cui stiamo lavorando molto”, ha detto il ministro. (segue) (Mec)