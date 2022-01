Honduras: ministro Esteri Messico, rinnovamento politico molto significativo per noi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si è consumato il tradimento", ha scritto Castro poco dopo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Il parlamento dell’Honduras ha pubblicato un comunicato in cui afferma che la giunta direttiva del Congresso nazionale è presieduta da Jorge Calix, “eletto dalla maggioranza dei deputati”. Parallelamente la presidente eletta Castro ha riconosciuto la presidenza di Luis Redondo. “Riconosco la presidenza del Congresso presieduta dal deputato Luis Redondo, che invito al mio giuramento con il popolo il 27 gennaio”, ha scritto Castro sul suo profilo Twitter. Secondo quanto scrive il quotidiano "La Prensa" se a causa della crisi Castro non potrà giurare davanti al parlamento la legge prevede che possa farlo davanti al Tribunale supremo o, in alternativa, davanti a un giudice. Nel tentativo di risolvere la crisi Castro ha incontrato ieri Jorge Calix, al quale ha proposto di ricoprire l'incarico di coordinatore di gabinetto. “Ho proposto a Jorge Calix di unirsi al mio governo nella posizione di coordinatore di gabinetto”, ha scritto Castro sul suo account Twitter postando una foto del suo incontro con l’esponente di Libre. (segue) (Mec)