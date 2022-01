Torino: Lo Russo, Giorno memoria patrimonio collettivo che non va sottovalutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giorno della memoria è un patrimonio collettivo che non va sottovalutato. Purtroppo oggi l'indifferenza, il razzismo e l'omofobia sono presenti. Bisogna educare per far sparire questi elementi dalla società. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine delle commemorazioni della Città sulla Giornata della memoria. "Noi dobbiamo oggi non dimenticare quello che è successo, per comprendere il presente e prevenire questa cosa nel futuro", ha concluso Lo Russo. (Rpi)