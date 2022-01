Italia-Russia: ambasciata russa a Roma, la “falsa bandiera” degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota l'ambasciata russa in Italia dichiara di avere "preso atto, provando persino una certa curiosità, dell’ennesimo esempio di propaganda semi-militare statunitense cortesemente presentato al pubblico dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia il 21 gennaio 2022 sotto il titolo 'How Russia conducts flag operations'". In merito il corpo diplomatico dichiara sul suo sito web che "non è nostra intenzione commentare tali fantasie e mistificazioni ossessive, poiché rientrerebbe, piuttosto, tra i compiti di uno psichiatra". "Probabilmente, a districare il caso saranno gli esperti del Walter Reed National Military Medical Center (Maryland), proprio quello dove nel 1949 mise fine alla sua vita l’ex Primo Segretario alla Difesa James Forrestal, ripetendo più volte prima del suicidio la frase 'i russi stanno arrivando!'", si legge sul sito dell'ambasciata. "Già un noto esponente nazista che però non raggiunse il Processo di Norimberga consigliava all’epoca di mescolare alla menzogna delle semi-verità e persino la verità, per ottenere un effetto di credibilità. Raccomandazione seguita alla lettera dalla rappresentanza diplomatica statunitense a Roma nel divulgare le uniche informazioni veritiere sui contatti del Segretario di Stato Antony Blinken. E chi altri, se non gli Usa, con la loro ricca esperienza di provocazioni a livello internazionale, sono gli esperi più competenti nelle sofisticate operazioni 'sotto falsa bandiera", prosegue la missione diplomatica russa a Roma.(Res)