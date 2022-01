Ue: Comitato regioni dà premio Adamowicz a sindaca di Colonia Reker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato europeo delle Regioni, l'International Cities of Refuge Network (Icorn) e la città polacca di Danzica hanno conferito il premio Pawel Adamowicz alla sindaca di Colonia, Henriette Reker, per il suo coraggio e il suo lavoro nella promozione della libertà, della solidarietà e dell'uguaglianza. Lo si apprende dal Comitato europeo delle Regioni. Il premio, presentato per la prima volta quest'anno, è stato creato per continuare l'eredità del sindaco di Danzica Pawel Adamowicz, tragicamente assassinato nel 2019. "Le candidature erano aperte a qualsiasi rappresentante eletto, funzionario e cittadino comune che, nonostante i rischi, si impegna per rendere la democrazia più aperta, efficace e accogliente", ha spiegato il Comitato. (segue) (Beb)